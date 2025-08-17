Число пострадавших от взрыва на заводе «Эластик» достигло 135 человек

От взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области пострадало 135 человек. Обновленные данные сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в регионе.

Согласно данным оперштаба, на 12:00 мск 17 августа из-за инцидента госпитализировано 32 человека. 17 из них находятся в тяжелом состоянии. Травмы остальных оцениваются медиками как «средней тяжести». В результате взрыва погибли 11 человек.

Взрыв произошел 15 августа, за ним последовал пожар. СКР возбудил по факту происшествия уголовное дело о нарушении требований безопасности (ч.3 ст. 217 УК РФ). 18 августа был объявлен в Рязанской области днем траура.