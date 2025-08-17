Трамп понадеялся на освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его решение помиловать 30 человек этим летом. Он выразил надежду на освобождение еще 1,3 тыс. заключенных.
Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Спасибо Белоруссии ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
В июне после того, как в Минск приехал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, белорусские власти помиловали 14 человек. В их числе был политик Сергей Тихановский. В июле господин Лукашенко помиловал еще 16 человек.