Трамп понадеялся на освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его решение помиловать 30 человек этим летом. Он выразил надежду на освобождение еще 1,3 тыс. заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Спасибо Белоруссии ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В июне после того, как в Минск приехал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, белорусские власти помиловали 14 человек. В их числе был политик Сергей Тихановский. В июле господин Лукашенко помиловал еще 16 человек.