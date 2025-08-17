Министр иностранных дел КНР посетит Индию

Министр иностранных дел КНР Ван И приедет завтра в Индию. Об ожидаемом визите сообщила пресс-служба МИД. Стороны проведут переговоры по спорной границе в Гималаях, отмечает Reuters.

Фото: Vincent Thian / AP Ван И

Это будет второй приезд министра в Индию после столкновения индийских и китайских войск на границе, которое произошло в 2020 году. В китайском министерстве отметили, что визит состоится по приглашению индийской стороны. Газета The Hindu сообщила, что Нью-Дели продолжает прилагать усилия по активизации отношений с Китаем на фоне давления президента США Дональда Трампа.

