Главные новости за 12 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

С 12 августа комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) приступил к освобождению территории площадью 9 тыс. кв. м на улице Гидротехников в Калининском районе, где расположен гаражный кооператив «Гидротехник». Участок использовался незаконно, уточнили в ККИ.

Пассажирский борт Boeing 737-8MC, утром во вторник вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в Пулково. Согласно карте онлайн-отслеживания, самолет долго кружил над Финским заливом, после чего направился к аэропорту вылета. По данным СМИ, причиной резкой смены маршрута стали грозы в нейтральных водах. Ситуацию с вернувшимся в Петербург рейсом взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.

Первые восемь собственников земли в Петербурге получили за борщевик на своих участках штрафы, выписанные с помощью искусственного интеллекта. Как сообщили в ГАТИ, с лета этого года по 186 маршрутам город патрулируют восемь мобильных комплексов «Городовой», оснащенных системой выявления борщевика. При обнаружении сорняка собственнику участка в автоматическом режиме выписывается штраф в размере 100 тыс. рублей.

Актриса из Петербурга Анна Кузнецова умерла на 49-м году жизни. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru. Госпожа Кузнецова была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция» и детского музыкального театра «Зазеркалье». Выступала в «Таком театре» и Санкт-Петербургском музыкальном театре драмы и комедии. Также снималась в фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Батальонъ», «Ментовские войны» и «Великая». Причина ее смерти не уточняется.

На территории исторического района Ржевка-Пороховые завершили реконструкцию теплосетей за год до установленного срока. Работы начались в мае 2024-го и должны были продлиться до октября 2026 года. Реконструкцией занималось АО «ТЭК СПб». Как сообщили в Смольном, модернизация магистрали повысила надежность теплоснабжения 32 зданий, среди которых 25 жилых домов, три детских сада и две школы.

На Серафимовском кладбище в Петербурге почтили память погибшего 25 лет назад в Баренцевом море экипажа атомной подлодки «Курск». В торжественно-траурном мероприятии приняли участие родственники, близкие и друзья. Посетил церемонию также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Подробнее о том, как вспоминали погибших моряков в этот раз — в репортаже «Ъ-СПб» с места событий.

Смольный после практически пяти лет судебных разбирательств расторг договор с «ООО Марина» — компанией, строившей плавучие дома в Галерной гавани. Судебные споры о правомерности строительства десяти домов на воде начались еще в 2020 году. Застройщику несколько раз удалось доказать свою правоту, однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд все же постановил расторгнуть договор водопользования.

Заслуженный мастер спорта РФ по альпинизму Николай Тотмятин скончался после возвращения с пика Победы. Информация об этом появилась на сайте Федерации альпинизма России. Господин Тотмятин был обладателем международной награды «Золотой ледоруб», горным гидом, капитаном и участником экспедиций сборной России. Среди его достижений — пик Жанну высотой 7,7 тыс. м, западная стена К2, северная стена Эйгера, пик Корженевской, восхождение на Эверест и т.д. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

В Петербурге 12 августа провели заседание совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ. В повестку мероприятия вошли приоритетные вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, проблемы незаконной миграции, противодействие злодеяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения и другие вопросы.

В связи с проведением дорожных работ на Невском проспекте в центре Петербурга вносятся изменения в организацию движения маршрутов наземного пассажирского транспорта. Как сообщили в профильном комитете Смольного, временный режим работы вводится с 13 августа и затронет автобусные маршруты № 2, № 3, № 7, № 22, № 24, № 27, № 191 и троллейбусные маршруты № 10, № 11 и № 17.

На базе курортного комплекса «Рощино Residence» в Выборгском районе Ленинградской области планируется открыть профессиональную студию звукозаписи площадью около 500 кв. м. Это первый проект подобного масштаба на территории 47-го региона. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Рощино Residence», на такой площади можно уместить оркестр из 80 музыкантов или хор из 120 человек. Для сравнения, это пространство превышает площадь главной сцены Большого театра в Москве.

ФК «Зенит» прервал серию неудач на старте сезона, разгромив в матче Кубка России на «Газпром Арене» казанский «Рубин» 3:0. Героем встречи стал колумбийский форвард Матео Кассьерра, забивший два гола, а также вышедший на замену 17-летний воспитанник местной школы Вадим Шилов, заработавший пенальти и закрепивший успех петербуржцев. Подробнее о прошедшем матче — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».