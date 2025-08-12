Петербургская актриса Анна Кузнецова скончалась в возрасте 48 лет

Актриса из Санкт-Петербурга Анна Кузнецова умерла 11 августа. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. Ей было 48 лет. Причина смерти не уточняется.

Фото: Соцсети Анны Кузнецовой

Анна Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году она окончила музыкальный факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Анна Кузнецова была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция» и детского музыкального театра «Зазеркалье». Выступала в «Таком театре» и Санкт-Петербургском музыкальном театре драмы и комедии. Также Анна снималась в фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Батальонъ», «Ментовские войны» и «Великая».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прощание с народным артистом России Иваном Краско состоится 13 августа в театре имени Комиссаржевской.

Артемий Чулков