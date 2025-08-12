«Зенит» выходит из кризиса

Футбольный «Зенит» прервал серию неудач на старте сезона, разгромив в матче Кубка России на «Газпром Арене» казанский «Рубин» 3:0. Героем встречи стал колумбийский форвард Матео Кассьерра, забивший два гола. А также вышедший на замену 17-летний воспитанник местной школы Вадим Шилов, заработавший пенальти и закрепивший успех петербуржцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так получилось, что на старте сезона соперники у «Зенита» повторились в разных турнирах. Начал он кубковые выступления матчем с «Ахматом» в Грозном, который выиграл 2:1. Затем сине-бело-голубые снова встретились с «Ахматом», но уже в матче чемпионата и проиграли 0:1. К тому времени клуб из Чеченской Республики поменял главного тренера — во главе команды встал Станислав Черчесов.

С «Рубином» сине-бело-голубые встретились во втором туре чемпионата России в Казани и, ведя 2:0, упустили победу, сыграв 2:2. Спасительный для волжан гол забил тогда их албанский форвард Мирлинд Даку, которого «Зенит» хотел купить летом, но не купил. После этого сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА в чемпионате дома (1:1) и проиграли «Ахмату». Таким образом безвыигрышная серия матчей достигла трех. «Рубин» до второй встречи с сине-бело-голубыми потерпел в чемпионате чувствительное поражение от ЦСКА — 1:5. Так что никому не хотелось проигрывать.

В матче на Кубок, тем не менее, тренеры обеих команд не выставили сильнейшие составы. У «Зенита» смог выйти на поле даже Максим Глушенков, которому Сергей Семак, главный тренер петербуржцев, не доверяет места в стартовом сочетании в дуэлях чемпионата. И вообще, по мнению многих, держит его «в черном теле». В этом «кубковом» составе вырос удельный вес российских игроков «Зенита»: на поле появились Арсен Адамов, Юрий Горшков, Ярослав Михайлов. Вышел также с первых минут один из новичков, купленных накануне сезона,— аргентинский защитник Роман Вега.

«Зенит» владел преимуществом, больше атаковал, и на 30-й минуте Максим Глушенков забил красивый гол, обыграв на правом фланге защитника, отправив мяч левой ногой в дальнюю «девятку». К сожалению, взятие ворот отменили из-за «вне игры». До конца тайма хозяева осаждали ворота «Рубина», но так ничего и не добились — гости оборонялись большими силами. Да и «изюминки» действиям сине-бело-голубых не хватало.

После перерыва характер игры не изменился. Опасных моментов не возникало ни у одних, ни у других ворот. Только когда полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов взял игру на себя, обыграл нескольких соперников по центру, его сбили, и судья назначил штрафной. Горшков обвел ударом «стенку», но мяч угодил в штангу. До этого тренер «Рубина» Рашид Рахимов провел несколько замен, выпустив на поле в том числе Даку. А тренер «Зенита» Сергей Семак хотел выпустить на поле 17-летнего Вадима Шилова, которого хотели видеть болельщики, а также бразильца Педро. Но ему не дал сделать это Даку. Нападающий «Рубина», получив пас, ворвался в штрафную «Зенита», обыграл защитников и отправил мяч под перекладину. Это было похоже на еще одну месть албанского форварда «Зениту», который не дал ему летом зарплату, которую тот просил. И вообще ставило тренеров сине-бело-голубых в угрожающее положение: над командой нависла угроза еще одного поражения. Однако через несколько минут мяч Даку отменили — судьи за мониторами увидели, что другой игрок «Рубина» сыграл рукой во время голевой атаки.

Через несколько минут сработало классическое футбольное правило: не забиваешь ты — забьют тебе. «Зенит» организовал атаку по правому флангу, Матео Кассьерра «подключил» защитника Адамова, тот прострелил в штрафную, и там тот же Кассьерра, приняв мяч, вонзил его в сетку. Этот гол арбитры решили не отменять, и «Зенит» повел в счете 1:0. Еще через несколько минут Кассьерра отправил в ворота гостей второй мяч — на этот раз с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен за то, что игрок казанской команды сбил в штрафной Шилова. Судья Сергей Чебан, немного подумав, указал на точку. ВАР подтвердил его решение. Кассьерра не промахнулся. Так для игроков и болельщиков «Зенита» отрицательные эмоции, которые они переживали, за несколько минут сменились положительными.

На этот раз «Зенит», ведя 2:0, не дал «Рубину» отыграться и довел игру до победы.

Более того, феноменальный Шилов за оставшиеся минуты отправил в ворота «Рубина» еще один мяч, получив пас от Педро. Все было сделано на скорости, и соперники ничего не смогли противопоставить. Сработали замены Семака.

В итоге «Зенит» выиграл 3:0, набрав шесть очков в группе, и отвел тучи, сгустившиеся над командой из-за последних результатов. Теперь надо перенести это настроение на матч с московским «Спартаком», который пройдет в чемпионате России 16 августа в Москве. Он покажет, преодолел ли «Зенит» кризис на старте сезона.

Кирилл Легков