В СЗТП поставили на контроль ситуацию с вернувшимся в Пулково самолетом

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) поставила на контроль ситуацию с задержкой рейса из Петербурга в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как ранее писал «Ъ-СПб», борт Boeing 737-8MC авиакомпании «Победа» был вынужден вернуться в Пулково из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с грозами самолет некоторое время кружил над водами Финского залива, а затем повернул обратно в сторону петербургского аэропорта.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами»,— подчеркнули в СЗТП.

UPD: Самолет вылетел в пункт назначения, сообщили в пресс-службе СЗТП.

Дарья Астанина