Реконструкцию теплосетей на Ржевке-Пороховых закончили на год раньше срока

На территории исторического района Ржевка-Пороховые завершили реконструкцию теплосетей за год до установленного срока. Об этом сообщили в Смольном.

«Модернизация магистрали повысила надежность теплоснабжения 32 зданий, среди которых 25 жилых домов, три детских сада и две школы»,— говорится в пресс-релизе городской администрации.

Работы начались в мае 2024 года и должны были продлиться до октября 2026 года. Реконструкцией занималось АО «ТЭК СПб». Всего в этом году в Петербурге планируют обновить 280 км тепломагистралей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 11 по 15 августа теплоэнергетики проведут испытания в девяти районах Петербурга.

Артемий Чулков