На севере Петербурга начинаются работы по сносу гаражей на улице Гидротехников

С 12 августа комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) приступают к освобождению территории площадью 9 тыс. кв. м на улице Гидротехников в Калининском районе, где расположен гаражный кооператив «Гидротехник».

Как сообщили в ККИ, в целях минимизации неудобств для граждан бывшему арендатору предложено заключить соглашение о добровольном освобождении территории в течение 10 дней.

Решение о демонтаже принято в связи с расторжением договора аренды земельного участка в апреле этого года — условия соглашения были нарушены, уточнили в ККИ. При этом, несмотря на расторжение договора, территория, на которой расположены 230 гаражей, продолжает незаконно использоваться, отметили в комитете Смольного.

Прежде «Ъ-СПб» писал о демонтаже гаражей на территории строящегося клубного ЖК «Миръ» в Центральном районе Петербурга.

Андрей Цедрик