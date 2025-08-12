Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта Невского проспекта

В связи с проведением дорожных работ на Невском проспекте в центре Петербурга вносятся изменения в организацию движения маршрутов наземного пассажирского транспорта. Об этом 12 августа сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В частности, 13 и 14 августа меняются трассы автобусных маршрутов № 3, № 7, № 22, № 24, № 27, № 191 и троллейбусного маршрута № 10.

15 и 16 августа будут изменены трассы автобусных маршрутов № 2, № 3, № 7, № 10, № 22, № 24, № 27, № 191.

Помимо этого, с 13 по 20 августа временно поменяется трасса троллейбусного маршрута № 17, 15 и 16 августа — троллейбусного маршрута № 10, с 15 по 20 августа — троллейбусного маршрута № 11.

При этом продолжают действовать изменения трасс троллейбусных маршрутов, введенные 6 августа, отметили в комтрансе.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что основные работы по ремонту Невского проспекта в Петербурге продлятся с 13 по 27 августа. В этот период времени движение транспорта по главной городской магистрали будут поэтапно ограничивать. В связи с этим для удобства пассажиров с 11 августа был сокращен межпоездной интервал на третьей «зеленой» ветке петербургского метрополитена.

Андрей Цедрик