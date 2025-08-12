В Петербурге прошло заседание совета министров внутренних дел стран СНГ

В Санкт-Петербурге провели заседание совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ. Видео со вступительной речью министр внутренних дел РФ Владимира Колокольцева опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель российской полиции Ирина Волк.

По данным «Российской газеты», в повестку мероприятия вошли приоритетные вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, проблемы незаконной миграции, противодействие злодеяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения и нормативному регулированию отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские полицейские задержали шесть человек по делу о незаконной миграции.

Артемий Чулков