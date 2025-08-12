Первые восемь нарушителей в Петербурге получили штрафы за найденный ИИ борщевик

Первые восемь собственников земли в Санкт-Петербурге получили за борщевик на своих участках штрафы, выписанные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в городской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Летом 2025 года по поручению вице-губернатора Северной столицы Евгения Разумишкина в ГАТИ начали настраивать нейросеть на выявление растения. «Специалисты показывали искусственному интеллекту все стадии роста сорняка, чтобы находить его на самых ранних этапах. Как только удалось зафиксировать высокий процент выявлений, функцию запустили в работу»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Теперь Петербург по 186 маршрутам патрулируют восемь мобильных комплексов «Городовой», оснащенных системой выявления борщевика. При обнаружении сорняка собственнику участка в автоматическом режиме выписывается штраф в 100 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти планируют существенно увеличить финансирование борьбы с борщевиком.

Артемий Чулков