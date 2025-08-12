Крупнейшую в Ленобласти загородную студию звукозаписи планируют открыть в Рощино

На базе курортного комплекса «Рощино Residence» в Выборгском районе Ленинградской области планируется открыть профессиональную студию звукозаписи площадью около 500 кв. м. Это первый проект подобного масштаба на территории 47-го региона.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Рощино Residence», на такой площади можно уместить оркестр из 80 музыкантов или хор из 120 человек. Для сравнения, это пространство превышает площадь главной сцены Большого театра в Москве. Новая студия позволит музыкантам из Ленобласти и других регионов РФ работать в высокопрофессиональных условиях и при этом ощущать себя на курорте, отметили авторы проекта.

Во всем мире давно функционируют курортные студии звукозаписи, которые находятся в живописных местах вдали от городов. Их объединяет концепция уединенности и природная красота локаций. Например, созданный в 1977 году французский проект Miraval Studios, где работали многие культовые музыканты: AC/DC, The Cure, Стинг, The Cranberries и Pink Floyd. Также в профессиональных кругах широко известны студия Ocean Sound Recordings (Норвегия) на острове Гиске на берегу Атлантического океана и Black Rock Studios на острове Санторини в Греции. В России аналогичного опыта пока нет.

Помимо восполнения дефицита профессиональной инфраструктуры, проект призван стать новой точкой притяжения музыкального туризма в Ленобласти, отметили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что управление проектом «Рощино Residence» в Ленобласти возьмет на себя сеть отелей Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система»).

Андрей Цедрик