Самолет Boeing 737-8MC, утром 12 августа вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращается в Пулково. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с сайта flightradar Фото: скриншот с сайта flightradar

Согласно карте онлайн-отслеживания, самолет долго кружил над Финским заливом, после чего направился к аэропорту вылета. По информации 78.ru, причиной резкой смены маршрута стали грозы в нейтральных водах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково оценил ущерб от перебоев с рейсами из-за БПЛА в 100-150 млн рублей.

Дарья Астанина