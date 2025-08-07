Главные новости за 7 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бывший замглавы «Ленобллеса» и экс-глава петербургского филиала «Росгранстроя» по Северо-Западу Леонид Лагода, обвиняемый в нескольких коррупционных преступлениях, опять оказался в следственном изоляторе. Прокуратура посчитала, а суд согласился, что он не соблюдал условия домашнего ареста. Защита называет такие доводы голословными и настаивает, что пожилой чиновник не только не нарушал наложенных запретов, но и в принципе не должен находиться в СИЗО по состоянию здоровья. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Рано утром 7 августа в Красном Селе на проспекте Ленина у Троицкой церкви автомобиль каршеринга KIA Rio протаранил остановку и сбил двух пешеходов, которые ожидали автобуса. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник в правоохранительных структурах. В аварии погибли две женщины. После случившегося депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев разослал каршеринговым компаниям обращение с предложениями по корректировке работы сервисов аренды машин.

Рано утром 7 августа в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае пропало напряжение в контактной сети, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. Из-за инцидента в пути следования задержались семь пассажирских поездов, в том числе из Петербурга и обратно.

Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу 29-летней уроженки Кемеровской области Ирины Кулаго, проживающей в Москве, сообщила объединенная пресс-служба судов 7 августа. Ее признали виновной по ч. 2. ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия). Суд и следствие установили, что 3 мая подсудимая, находясь у бара «Министерство» на улице Рубинштейна вместе с супругом повздорила с сотрудниками питейного заведения, после этого москвичка направилась к своей машине, запустила двигатель и направила внедорожник в сторону скопления людей.

В Мариинскую больницу забрали 51-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попал под колеса автомобиля Skoda. Пострадавший впал в состояние клинической смерти, сообщили 7 августа в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. Пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. На него у дома 21 по Полюстровскому проспекту совершила наезд 35-летний водитель, которая следовала по дороге на зеленый сигнал светофора.

Компания «Универсам "Диана"» экс-депутата Заксобрания Петербурга Александра Салаева приобрела «ЮПГ Холдинг» (United Panel Group) с входящими в него Жешартским фанерным комбинатом, «Коми лесная компания» и производителем пиломатериалов «Северо-западная лесная компания». Согласно СПАРК-Интерфакс, бывшими владельцами «ЮПГ Холдинга» с равными долями по 50% значились структура инвесткомпании Proxima Capital Group (PCG) и Игорь Беккер. В PCG «Ъ» подтвердили продажу актива.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из садовых товариществ Ленинградской области полиция нашла шесть предметов, конструктивно схожих с пистолетами, и 1244 патрона различного калибра. Также на территории участка выращивали коноплю, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По подозрению в нарушении законодательства РФ задержан житель Санкт-Петербурга. Помимо патронов, правоохранители также изъяли две коробки растительного вещества и полимерные пакеты.

В четверг, 7 августа, на горнообогатительном комбинате АО «Северо-Западная фосфорная компания» (СЗФК, входит в группу «Акрон») в Кировске Мурманской области была запущена главная вентиляторно-калориферная установка № 2. Ее функционирование позволит увеличить объем добычи апатит-нефелиновой руды до 6 млн тонн в год, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Установка была запущена после церемонии загрузки пятидесятимиллионной тонны руды на карьере СЗФК и после загрузки пятнадцатимиллионной тонны в подземном руднике. Вентиляторно-калориферная установка № 2 необходима для подачи кислорода в подземный рудник предприятия.

Выборгский районный суд Петербурга отправил под домашний арест на два месяца (до 6 октября) Марину Рыбалко, обвиняемую в поджоге машины с женщиной внутри на парковке в Парголово. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Согласно материалам дела, вечером 5 августа Рыбалко, находясь на парковке на улице Первого Мая, подожгла автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max, в котором находилась ее соперница, — по предварительной версии, мотивом преступления стала ревность. Как считает следствие, обвиняемая намеревалась убить потерпевшую, однако медикам удалось вовремя оказать пострадавшей помощь.

Грузовик и автобус столкнулись на 22-м километре трассы «Кола» в Ленобласти вечером 7 августа. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ДТП пострадали пять человек. Автобус следовал из Петербурга в Кировск. От столкновения с большегрузом его развернуло.

В доме № 103 по Невскому проспекту обвалился потолок, под завалами погиб человек. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным СКР, вечером 7 августа при проведении работ на втором этаже здания произошло обрушение пола. Один рабочий (1995 года рождения) погиб, еще один получил травмы — его достали из-под завалов и госпитализировали.