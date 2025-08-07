Лесных дел чиновник сел на знакомые нары

Бывший замглавы «Ленобллеса» и действующий заместитель руководителя «Росгранстроя» по Северо-Западу Леонид Лагода, обвиняемый в нескольких коррупционных преступлениях, опять оказался в следственном изоляторе. Прокуратура посчитала, а суд согласился, что он не соблюдал условия домашнего ареста. Защита называет такие доводы голословными и настаивает, что пожилой чиновник не только не нарушал наложенных запретов, но и в принципе не должен находиться в СИЗО по состоянию здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замглавы «Ленобллеса» и действующий заместитель руководителя «Росгранстроя» по Северо-Западу Леонид Лагода в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Бывший замглавы «Ленобллеса» и действующий заместитель руководителя «Росгранстроя» по Северо-Западу Леонид Лагода в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как стало известно «Ъ-СПб», Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга снова отправил в СИЗО (первый раз это сделал Василеостровский райсуд) заместителя главы петербургского филиала «Росгранстроя» — 65-летнего Леонида Лагоду, задержанного в конце 2022 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст.160 УК РФ), легализации денежных средств в результате совершения им преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновнику вменяют махинации, связанные с фиктивными закупками по госконтракту четырех лесопожарных установок Rs-Horizon в 2017 году, которые он, как утверждает следствие, совершил вместе со своими подельниками, в том числе из числа сотрудников «фирмы-прокладки» — ООО «Интерснаб».

По оценкам правоохранителей, в результате таких действий Курортному лесопарку и ЛОГКУ «Ленобллес» был причинен ущерб в 2,4 млн рублей.

Кроме того, ему инкриминируют получение взятки в размере 6 млн рублей из оговоренных 8 млн рублей за инициирование вопроса о переводе с последующей продажей (в пользу ООО «Полар Инвест») участка во Всеволожском районе из категории земель лесного фонда в промышленную.

После своего задержания Леонид Лагода был отправлен под домашний арест. В марте 2023 года Калининский райсуд города вновь продлил меру пресечения на месяц — до 6 апреля. Однако, когда подсудимого снова доставили в суд, то по ходатайству следствия фигурант был помещен в СИЗО. В изоляторе он провел около полугода, затем снова был отпущен под домашний арест, но в июле текущего года суд повторно поместил чиновника за решетку.

Гособвинитель заявил, что с октября 2024 года господин Лагода якобы не соблюдал условия домашнего ареста: в числе нарушений, например, отправка писем в разные инстанции, а также проживание не по месту регистрации, а именно — у бывшей жены.

Сторона защиты считает, что выводы о том, что обвиняемый допускал нарушения запретов домашнего ареста, являются необоснованными. Так, адвокат Светлана Лашина обращает внимание, что факт проживания в квартире экс-супруги был известен Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) с момента передачи подсудимого на контроль УИИ, то есть с 7 сентября 2023 года. «Никогда данное обстоятельство (как и ряд других) не фиксировалось в качестве нарушения домашнего ареста»,— отметила защитница.

Адвокат также подчеркнула, что запрет на отправку жалоб в условиях домашнего ареста является недопустимым, поскольку нарушает право на защиту и доступ к правосудию.

В своей апелляционной жалобе на постановление судьи Дзержинского райсуда о продлении срока содержания под стражей (копия имеется в распоряжении «Ъ-СПб») госпожа Лашина указала, что каких-либо мер реагирования со стороны УИИ не было: соответствующие акты о нарушениях и предупреждения не выносились ни разу, а все зафиксированные тревожные сообщения проверялись и по итогу снимались.

«Конкретных фактических обстоятельств, свидетельствующих о намерениях либо попытках подсудимого скрыться от суда и воспрепятствовать отправлению правосудия, в том числе путем давления на свидетелей, гособвинителем не приведено, доказательств в материалы дела не представлено, от свидетелей какие-либо заявления не поступали… в связи с чем доводы ходатайства гособвинителя носят характер гипотетического предположения»,— сказано в жалобе.

Сторона защиты настаивает, что суд, ко всему прочему, не учел факт наличия у господина Лагоды нескольких заболеваний, препятствующих заключению под стражу, а также то, что он дважды перенес инсульт и является инвалидом II группы.

Сам подсудимый вину категорически отрицает, а свое уголовное дело называет «сфабрикованным»: он утверждает, что к вопросам, касающимся госконтрактов, никакого отношения не имел, равно как и права финансовой, юридической и распорядительной подписи, а также не был материально ответственным лицом. Замглавы «Росгранстроя» ранее направил обращение уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой с просьбой разобраться в ситуации с его преследованием.

Адвокат пояснила «Ъ-СПб», что допрошенный в суде представитель потерпевшего заявил, что не имеет претензий к Леониду Лагоде, а ущерб учреждению, по ее словам, отсутствует. Между тем, по информации объединенной пресс-службы петербургских судов, совокупность статей, которые инкриминируются чиновнику, предполагает наказание до 22,5 лет лишения свободы.

Андрей Кучеров