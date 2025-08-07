Три человека пострадали в аварии с грузовиком и автобусом на трассе «Кола»
Грузовик и автобус столкнулись на 22-м километре трассы «Кола» в Ленобласти вечером 7 августа. По данным 78.ru, пострадали три человека.
Автобус следовал из Петербурга в Кировск. От столкновения с большегрузом его развернуло — в числе пострадавших один пассажир. Также травмы получили два человека, находившихся в кабине фуры. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются.
