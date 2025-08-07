Пистолеты, патроны и кусты марихуаны нашли в садовом товариществе Ленобласти

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из садовых товариществ Ленинградской области полиция нашла шесть предметов, конструктивно схожих с пистолетами, и 1244 патрона различного калибра. Также на территории участка выращивали коноплю, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятые полицией пистолеты и патроны

Фото: Telegram-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк Изъятые полицией пистолеты и патроны

Фото: Telegram-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк

По подозрению в нарушении законодательства РФ задержан житель Санкт-Петербурга. Помимо патронов, правоохранители также изъяли две коробки растительного вещества и полимерные пакеты. Экспертиза показала, что изъятое оружие пригодно для производства выстрелов.

«Следователем Следственного управления УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 222 УК РФ»,— добавила госпожа Волк, уточнив, что жителя Петербурга арестовали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженке дали 8,5 года заключения в колонии за сбыт наркотиков.

Татьяна Титаева