Москвичка лишилась «Гелендвагена» после наезда на посетителей бара на Рубинштейна

Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу 29-летней уроженки Кемеровской области Ирины Кулаго, проживающей в Москве, сообщает объединенная пресс-служба судов 7 августа. Ее признали виновной по ч. 2. ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия).

Изъятый в пользу государства Mercedes у виновницы ДТП на улице Рубинштейна

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга Изъятый в пользу государства Mercedes у виновницы ДТП на улице Рубинштейна

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Суд и следствие установили, что 3 мая подсудимая, находясь у бара «Министерство» на улице Рубинштейна вместе с супругом повздорила с сотрудниками питейного заведения. Будучи в нетрезвом состоянии, Кулаго направилась к своему «Mercedes-Benz G63 AMG», припаркованному у дома 24 по улице Рубинштейна.

Следом москвичка запустила двигатель и направила внедорожник в сторону скопления людей. В результате она сбила гражданина Сирии, который вместе с друзьями вышел из бара. У пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей правого голеностопного сустава, которые были расценены как повреждения, не причинившие вред здоровью.

Суд признал Кулаго виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. В связи с наличием у осужденной маленьких детей суд применил ст. 82 УК РФ и предоставил виновной отсрочку отбывания наказания до тех пор, пока малышам не исполнится 14 лет. «Мерседес Гелендваген» по предложению гособвинителя конфисковали в доход государства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после инцидента Кулаго отказалась от медицинского освидетельствования. На нее составили административный протокол.