Три петербургских поезда задерживаются из-за падения БПЛА в Краснодарском крае

Рано утром 7 августа в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае пропало напряжение в контактной сети, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал.

На период восстановительных работ организовали движение на тепловозной тяге. Из-за инцидента в пути следования задерживаются семь пассажирских поездов, в том числе поезд №121 Санкт-Петербург – Новороссийск и два поезда компании «Гранд сервис экспресс» №179 Санкт-Петербург – Евпатория и №178 Симферополь – Санкт-Петербург.

Рейсы в Новороссийск и Евпаторию задерживаются на три часа, пассажиры поезда Симферополь – Санкт-Петербург не могут отправиться в пункт назначения уже шесть часов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 3 августа в Пулково задержали 11 рейсов из-за атаки беспилотников на Ленобласть.

Андрей Маркелов