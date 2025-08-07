«Северо-Западная фосфорная компания» увеличит добычу руды до 6 млн тонн в год

В четверг, 7 августа, на горнообогатительном комбинате АО «Северо-Западная фосфорная компания» (СЗФК, входит в группу «Акрон») в Кировске Мурманской области была запущена главная вентиляторно-калориферная установка № 2. Ее функционирование позволит увеличить объем добычи апатит-нефелиновой руды до 6 млн тонн в год, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Установка была запущена после церемонии загрузки пятидесятимиллионной тонны руды на карьере СЗФК и после загрузки пятнадцатимиллионной тонны в подземном руднике. Вентиляторно-калориферная установка № 2 необходима для подачи кислорода в подземный рудник предприятия. С ее запуском общий объем добычи апатит-нефелиновой руды ГОК «Олений ручей» увеличится с 5,7 тонн в год до 6 млн, а объем выпуска готовой продукции — апатитового концентрата, используемого группой «Акрон» для производства сложных минеральных удобрений (NPK), вырастет с 1,35 млн тонн до 1,5 млн тонн в год.

ГОК «Олений ручей» в Кировске начал добычу руды в 2012 году. Разработка месторождения ведется наземным и подземным способами. За время разработки месторождения на наземном карьере добыто 50 млн тонн руды, а в подземном руднике — 15 млн тонн. Общий объем инвестиций в развитие месторождения за 20 лет достиг 60 млрд руб. На этот год запланировано освоение 4 млрд руб. инвестиций.

Изначально планировалось, что разработка карьера в ГОК закончится в 2024 году, но после дополнительной геологоразведки был обнаружен запас еще в 18 млн тонн руды, в связи с чем в СЗФК приняли решение продлить добычу на наземной части месторождения до 2030 года. Общий запас руды на месторождении Олений ручей составляет 417 млн тонн.

Александра Тен