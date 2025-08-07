Петербуржец впал в состояние клинической смерти после ДТП на Полюстровском проспекте

В Мариинскую больницу забрали 51-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попал под колеса автомобиля Skoda. Пострадавший впал в состояние клинической смерти, сообщили 7 августа в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. На него у дома 21 по Полюстровскому проспекту совершила наезд 35-летний водитель, которая следовала по дороге на зеленый сигнал светофора. После столкновения иномарка также врезалась в автобус «Волгабас».

«В результате ДТП 51-летний мужчина получил тяжелейшие травмы и в состоянии клинической смерти госпитализирован в Мариинскую больницу»,— уточнили в ведомстве.

Татьяна Титаева