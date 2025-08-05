Главные новости за 5 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и членов его семьи на сумму свыше 2 млрд руб.

Горячеключевский городской суд оштрафовал местную жительницу Марину Реутт на 30 тыс. руб. за публичные высказывания, признанные дискредитирующими Вооруженные силы РФ.

Cуд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при продаже несуществующих автомобилей, якобы ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов.

Из Турции в РФ экстрадировали мошенника, представившегося сотрудником мэрии Сочи.

ООО «Кубаньгрузсервис» выплатило штраф 19,1 млн рублей за участие в картеле.

Объем накоплений жителей Краснодарского края на банковских счетах по состоянию на 1 июля 2025 года превысил 1,7 трлн руб., увеличившись за год почти на 18%.

В Туапсинском районе после подтопления, вызванного сильными дождями 3 августа, в детские оздоровительные учреждения начали доставлять воду с помощью дополнительных водовозов из других муниципалитетов.

Площадь орошаемых полей Адыгеи увеличится на 10% к 2026 году.

Новым гендиректором новороссийского ФК «Черноморец» назначен Константин Гордиюк — бывший игрок команды.