Жительницу Кубани оштрафовали за радостные выкрики при атаке БПЛА на Дону

Горячеключевский городской суд Краснодарского края оштрафовал местную жительницу Марину Реутт на 30 тыс. руб. за публичные высказывания, признанные дискредитирующими Вооруженные силы Российской Федерации. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел 18 июля в вагоне пассажирского поезда Самара — Адлер. По версии правоохранительных органов, во время обсуждения обстрелов беспилотниками в районе станции Лихая Ростовской области фигурантка выкрикивала фразы, одобряющие действия ВСУ.

Административное производство по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ было инициировано сотрудниками линейного отдела полиции на станции Горячий Ключ. В ходе судебного заседания обвиняемая признала вину и раскаялась. Суд учел эти обстоятельства, а также ее инвалидность, в качестве смягчающих. Отягчающих факторов выявлено не было.

Как указано в постановлении, действия Марины Реутт были расценены как публичные высказывания, направленные на подрыв доверия к использованию Вооруженных сил в рамках решений, принятых высшими органами государственной власти в контексте специальной военной операции. Суд квалифицировал ее поведение как нарушение административного законодательства, не подпадающее под уголовную статью, и признал основания для назначения штрафа в размере 30 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков