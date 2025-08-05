Накопления жителей Кубани превысили 1,7 трлн рублей

Объем накоплений жителей Краснодарского края на банковских счетах по состоянию на 1 июля 2025 года превысил 1,7 трлн руб., увеличившись за год почти на 18%. Рост депозитной базы в регионе аналитики связывают с сохранявшимися на высоком уровне процентными ставками по вкладам: по данным на май, в Южном федеральном округе средневзвешенная доходность по депозитам в рублях сроком до одного года составляла 19,2% годовых, по более длительным размещениям — 12,9%, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне сохраняющейся привлекательности сберегательных инструментов кредитная активность демонстрирует признаки охлаждения. Объем розничного кредитного портфеля в регионе на начало июля достиг 1,5 трлн руб., увеличившись лишь на 1,5% год к году. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года годовой прирост составлял порядка 31%.

Наиболее значительную часть розничного долга составляют ипотечные обязательства, на которые приходится около 56% совокупного портфеля. Сумма ипотечных кредитов выросла за год на 6,9%, до 858,3 млрд руб. Эксперты связывают такую динамику с сохраняющимся инвестиционным спросом на недвижимость в курортных и активно развивающихся районах края, а также с миграционным приростом из других регионов страны. В то же время объем потребительских кредитов снизился на 4,5%, до 687,6 млрд руб.

Основным фактором замедления темпов заимствования стали высокие процентные ставки, а также усилившаяся осторожность заемщиков. В ближайшей перспективе эксперты ожидают возвращения темпов роста розничного кредитования к более умеренным уровням, сопоставимым с показателями 2020–2022 годов. Согласно прогнозу Банка России, в 2025 году объем розничного портфеля по стране вырастет на 1–4%, в 2026-м — на 5–10%, что, по оценке регулятора, будет способствовать сдерживанию потребительского спроса и замедлению инфляции.

Вячеслав Рыжков