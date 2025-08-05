ООО «Кубаньгрузсервис» выплатило штраф 19,1 млн рублей за участие в картеле

Краснодарское УФАС установило картельный сговор ООО «Кубаньгрузсервис», ООО «Спецтрансавто» и двух индивидуальных предпринимателей на торгах по перевозке организованных групп детей. За нарушение участники были привлечены к административной ответственности с общим штрафом 24,4 млн руб, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Кубаньгрузсервис» оспаривало штраф в размере 19,2 млн руб. в Арбитражном суде Краснодарского края, однако суд оставил заявление без удовлетворения 31 марта 2025 года. Апелляционная жалоба на снижение штрафа была отклонена 23 мая 2025 года Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом.

Компания полностью оплатила штраф в размере 19,2 млн руб. в июле 2025 года.

Анна Гречко