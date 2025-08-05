Из Турции в РФ экстрадировали мошенника, представлявшегося сотрудником мэрии Сочи

В Россию из Турции экстрадирован гражданин, находившийся в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, фигурант уголовного дела был задержан на территории Турецкой Республики, где скрывался под чужими документами, и 22 июля 2025 года передан российским правоохранительным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года мужчина, выдавая себя за сотрудника администрации города Сочи, обманным путем получил от потерпевшего 30 млн руб. Под предлогом содействия в оформлении земельных участков на черноморском побережье злоумышленник предоставил поддельные документы, после чего скрылся за границей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), следователи установили не менее пяти эпизодов противоправной деятельности. Международный розыск был объявлен в июне 2023 года по инициативе отдела полиции Центрального района Сочи. С применением механизмов Интерпола удалось установить местонахождение подозреваемого и организовать его депортацию для последующего привлечения к ответственности на территории России.

Вячеслав Рыжков