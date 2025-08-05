Жительницу Сочи осудят за продажу несуществующих машин из ОАЭ

Хостинский районный суд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при продаже несуществующих автомобилей якобы ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов. Фигурантку поместили под домашний арест на шесть месяцев, обратил внимание «Ъ-Сочи».

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По данным следствия, обвиняемая действовала в связке с соучастником, не имея регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники распространяли информацию о продаже машин по заниженным ценам, выдавая ее за коммерческое предложение по импорту транспортных средств из ОАЭ. Основной канал коммуникации с потенциальными покупателями велся через телефон и мессенджер WhatsApp, где сообщник обвиняемой передавал ложные сведения о характеристиках, моделях и стоимости автомобилей.

С клиентами заключались фиктивные договоры купли-продажи, создавая видимость легитимной деятельности. Однако, как установило следствие, у фигурантов дела не было намерения исполнять обязательства. В материалах дела фигурируют три эпизода мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также трое потерпевших. Уголовное дело в отношении второго участника схемы выделено в отдельное производство.

Вячеслав Рыжков