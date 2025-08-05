У новороссийского ФК «Черноморец» сменился генеральный директор
В футбольном клубе «Черноморец» произошли кадровые изменения — Максим Пономарев покинул пост генерального директора. Об этом сообщил глава Новороссийска в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко
Новым гендиректором назначен Константин Гордиюк — бывший игрок команды и экс-директор спортшколы «Черноморец». Он дебютировал за клуб в Высшей лиге в 18 лет и после завершения спортивной карьеры занимался развитием клубной инфраструктуры и вопросами лицензирования.
Как отметил мэр, клубу удалось найти источники финансирования на новый сезон. Основная задача руководства команды — закрепиться в Первой лиге. Сейчас «Черноморец» продолжает искать дополнительных спонсоров и рассчитывает на укрепление финансовой устойчивости.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что СК «Семья», ставшая новым инвестором футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске, на данный момент не будет входить в состав учредителей команды.