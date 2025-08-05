На Кубани для детских здравниц привлекли допводовозы из-за дефицита воды

В Туапсинском районе после подтопления, вызванного сильными дождями 3 августа, в детские оздоровительные учреждения начали доставлять воду с помощью дополнительных водовозов из других муниципалитетов. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Бойко Фото: Telegram-канал Сергея Бойко

Нарушение водоснабжения в Лермонтово произошло из-за паводка и повышения уровня воды в реке, в результате чего был поврежден водовод и разрушен мост через реку Шапсухо. В связи с этим в районе введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации.

Глава района отметил, что запасы воды в детских лагерях «Морская звезда» и «Чайка» находятся на исходе. В первой здравнице отдыхает около 800 человек, во втором — более 500 детей и 250 взрослых. Воды, которую доставляют сейчас, недостаточно, поэтому привлечены дополнительные водовозы для обеспечения необходимого запаса.

Аварийно-восстановительные работы в районе продолжаются до 7 августа.

Анна Гречко