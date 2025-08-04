Главные новости за 4 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Возглавляющие волонтерское движение «КатяВаля» из ДНР Екатерина и Валентина Корниенко подали в суд на петербургского военкора Романа Сапонькова, опубликовавшего в своем канале нашумевшее видео позднее погибших операторов БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин. Бойцы обвинили в ряде преступлений свое командование, в том числе мужа одной из сестер. Истицы считают, что звучащие в ролике нападки — клевета, а все разместившие его журналисты должны ответить за это перед законом. Подробнее — в материале «С военкора спросили за акцент».

Петербургское ООО «Скайнэт» (SkyNet) продолжает экспансию на загородном рынке Ленинградской области. Компания приобрела интернет-провайдера «Фартел», предоставляющего услуги в Гатчинском и Ломоносовском районах. Годом ранее SkyNet поглотил оператора связи «Кантри Онлайн», работающего на севере Ленобласти. Подробнее читайте в нашем материале.

На станции Инема в Ленинградской области произошла авария со смертельным исходом. Причиной стало столкновение грузового железнодорожного состава с экскурсионным автобусом. Полиция региона возбудила уголовное дело. По уточненным данным, в результате ДТП с участием туристического автобуса на железнодорожном перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре Мурманского шоссе погибла 68-летняя женщина.

Действие лицензии сети магазинов «Красное&Белое» в Вологодской области досрочно прекращено на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М». О том, что ритейлер покинет рынок региона, сообщил губернатор субъекта Георгий Филимонов в личном Telegram-канале. Ритейлер, в свою очередь, не подтвердил сведения об уходе с рынка Вологодской области.

Искусственный интеллект обучили в Санкт-Петербурге выявлению незаконных ларьков. По улицам города перемещаются восемь автомобилей со специализированными комплексами, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Системы сканируют городское пространство и находят все незаконные торговые объекты. Далее владельцу участка назначается штраф в размере 50 тыс. рублей.

По итогам первой половины текущего года ставка аренды на индустриальные объекты формата light industrial класса А в Петербурге составила 11,9 тыс. рублей за кв. м в год, прибавив за полгода 4%. Средневзвешенная цена продажи таких объектов увеличилась на 5% — до 105 тыс. руб. за кв. м. Такие данные 4 августа представили аналитики консалтинговой компании NF Group. На текущий момент общий объем рынка light industrial в Петербурге и Ленобласти составляет 98 тыс. кв. м.

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения несовершеннолетнему молодому человеку, обвиняемому по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) после нападения на неработающий пункт полиции на Московской площади. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, в минувшую субботу, 2 августа, фигурант, действуя по указанию неустановленных лиц, бросил бутылку с зажигательной смесью на крышу здания стационарного поста полиции, расположенного на пересечении улицы Типанова и Демонстрационного проезда, устроив небольшое возгорание. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. В итоге именно такую меру на срок до 1 октября подростку и избрал суд.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение по исковому заявлению ПАО «Газпром» к «Нафтогазу», касающемуся спора об осуществлении транзита газа через Украину. Суд удовлетворил иск, запретив украинской компании судиться с российской в зарубежных судах. «Запретить АО "НАК Нафтогаз Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве, кроме Российской Федерации, любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО "Газпром" по спору»,— цитирует ТАСС решение судьи.

АО «ЗСД» завершило конкурсные процедуры по выбору генподрядчиков для подготовки территории для строительства 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Теперь в Петербурге начинается сам этап подготовки территории для сооружения автотрассы протяженностью 14,1 км, сообщили 4 августа в городском комитете по инвестициям. Приступить к переустройству инженерных коммуникаций и освобождению территорий 2-4 этапов, включая демонтаж зданий и сооружений, а также обследованию земельных участков на наличие взрывоопасных объектов намерены уже в ближайшее время, отметили в Смольном.

Бывший первый заместитель гендиректора информагентства ТАСС Михаил Гусман опроверг слухи о своем назначении на должность пресс-секретаря губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщил азербайджанский новостной портал Oxu.Az. «Это все фейки»,— заявил журналист в разговоре с корреспондентом издания. Михаил Гусман был освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС 24 июля.

Промышленное производство Санкт-Петербурга в июне в четыре раза превзошло уровень прошлого года. ИПП в обрабатывающей промышленности установлен на уровне 116,5%, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В структуре Смольного отметили, что такой рост достигнут благодаря рекордному объему производства машин и оборудования, на которое приходится пятая часть в структуре отгруженной продукции машиностроения. В июне предприятия в 1,5 раза нарастили общий объем выпуска машиностроительной продукции, он достиг 130,2 млрд рублей.