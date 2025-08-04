С военкора спросили за акцент

Возглавляющие волонтерское движение «КатяВаля» из ДНР Екатерина и Валентина Корниенко подали в суд на петербургского военкора Романа Сапонькова, опубликовавшего в своем канале нашумевшее видео позднее погибших операторов БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин. Бойцы обвинили в ряде преступлений свое командование, в том числе мужа одной из сестер. Истицы считают, что звучащие в ролике нападки — клевета, а все разместившие его журналисты должны ответить за это перед законом. Корреспондент, по мнению сестер, виноват в том, что «акцентировал» негатив в их адрес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео ТК «КатяВаля» Фото: Скриншот видео ТК «КатяВаля»

Как стало известно «Ъ-СПб», на днях Приморский районный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать иск с требованием о защите деловой репутации, поданный сестрами-блогерами Екатериной и Валентиной Корниенко к военному корреспонденту Роману Сапонькову. Создатели волонтерского движения «КатяВаля» просят суд удалить с его одноименного телеграм-канала ролик, записанный в сентябре 2024 года бойцами 87-го отдельного стрелкового полка (входит в состав 1-й Славянской мотострелковой бригады), а также признать не соответствующим действительности содержание записи и разместить соответствующее опровержение.

Речь идет о видео, сделанном в зоне проведения спецоперации ныне погибшими младшим сержантом Дмитрием Лысаковским (Гудвин) и подполковником Сергеем Грицаем (Эрнест).

Тогда двое военнослужащих, занимавшихся с помощью БПЛА сбором сведений о местоположении целей Вооруженных сил Украины, сообщили, что без объяснения причин вместе с другими сослуживцами были отправлены на штурм в качестве пехотинцев. Произошло это, по их мнению, из-за конфликта с командиром подразделения Игорем Пузиком с позывным Злой, который приходится мужем Екатерине Корниенко.

Эрнест и Гудвин заявили, что понимают, что предстоящий бой может стать для них последним и попутно обвинили командование в «крышевании наркоторговли» и якобы имевшем место воровстве гумпомощи. В числе прочего в пример они привели поставленные волонтерским движением «КатяВаля» «восстановленные "мавики" (квадрокоптеры Mavic) по цене новых».

«Распространенные ответчиком сведений об имевших место фактах поставок волонтерами движения "КатяВаля" в воинские части восстановленной военной техники под видом новой, высказаны авторами видео в форме сведений о фактических обстоятельствах. В результате публикации данного автором телеграм-канала Романом Сапоньковым видео у подписчиков канала сформировалось негативное мнение о деятельности истцов Корниенко Е.В. и Корниенко В.В. как создателей волонтерского движения, их недобросовестных действиях при осуществлении поставок техники и гуманитарной помощи в зону СВО»,— говорится в заявлении сестер (копия имеется в распоряжении «Ъ-СПб»).

Госпожи Корниенко подчеркивают, что журналист «акцентировал внимание» подписчиков на фрагментах ролика в виде таймкодов. Аналогичный иск получил также военный корреспондент Александр Коц и, по всей видимости, еще несколько человек.

В своем канале господин Сапоньков на иск отреагировал так: «Ну, во-первых, очень занятно, что сестры Корниенко воюют с мертвыми, кто не может им ответить, во-вторых, они, похоже, искренне считают, что могут что-то удалить из интернета».

Нанятый правозащитным проектом «Русская Юрслужба» для отстаивания интересов военкора адвокат Алексей Калугин пояснил, что позицию оппонентов не комментирует «из тактических соображений». При этом он отметил, что любые упоминания спорного видео приведут лишь к его дальнейшему распространению.

Господин Калугин добавил, что не удивится, если на следующем судебном заседании их соперники откажутся от иска.

Екатерина и Валентина Корниенко также записали обращение, в котором указали, что все сказанное Эрнестом и Гудвином и распространенное отдельными телеграм-каналами — «откровенная ложь». «Все первоисточники мы сохраняли, мы их нотариально заверяли, и уже поданы иски в суд за клевету. Мы считаем, что каждый должен знать, что нужно отвечать за свои слова»,— указали они.

Операторы БПЛА Эрнест и Гудвин погибли в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего противотанковую мину на дом, в котором находились военнослужащие. После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с их гибелью. Организованная Минобороны совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ проверка, по информации военкора Александра Коца, подтвердила, что решение о привлечении Сергея Грицая и Дмитрия Лысаковского к боевым действиям было оправданно, но при этом были выявлены упущения в подборе и расстановке офицеров. В результате к дисциплинарной ответственности привлекли несколько должностных лиц, включая командующего 51-й армией и командиров 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го полка.

Андрей Кучеров