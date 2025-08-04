Михаил Гусман опроверг слухи о своем назначении на должность пресс-секретаря Беглова

Бывший первый заместитель гендиректора информагентства ТАСС Михаил Гусман опроверг слухи о своем назначении на должность пресс-секретаря губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает азербайджанский новостной портал Oxu.Az.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это все фейки»,— заявил журналист в разговоре с корреспондентом издания.

Михаил Гусман был освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС 24 июля. На этот пост он был назначен в 1999 году. До этого он работал начальником управления международного сотрудничества, общественных связей и специальных проектов ИТАР-ТАСС и замгендиректора ИТАР-ТАСС, в период с 1995 по 1998 годы занимал должность вице-президента международного аналитического агентства АНКОМ-ТАСС.

На сегодняшний день Михаил Гусман продолжает вести цикл передач «Формула власти», также он является председателем российского комитета Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО. Кроме того, Михаил Гусман — вице-президент Всемирного совета информационных агентств, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и член правления московского отделения Союза журналистов России (СЖР).

Дарья Астанина