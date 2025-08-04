В «Красном&Белом» не подтвердили уход с рынка Вологодской области

Ритейлер «Красное&Белое» не подтвердил сведения об уходе с рынка Вологодской области. Прежде губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что сеть закрывает магазины на территории субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В пресс-службе компании не подтвердили информацию об уходе, передает РИА Новости. Более никаких комментариев по ситуации не последовало.

Губернатор региона после этого заявления предложил сети продавать у них хлеб и продукты питания. Господин Филимонов подчеркнул, что компания лишена лицензии именно на продажу алкоголя.

Татьяна Титаева