Промышленность Петербурга за год показала рост производства в 4 раза

Промышленное производство Санкт-Петербурга в июне в четыре раза превзошло уровень прошлого года. ИПП в обрабатывающей промышленности установлен на уровне 116,5%, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В структуре Смольного отметили, что такой рост достигнут благодаря рекордному объему производства машин и оборудования, на которое приходится пятая часть в структуре отгруженной продукции машиностроения. В июне предприятия в 1,5 раза нарастили общий объем выпуска машиностроительной продукции, он достиг 130,2 млрд рублей.

«Важно отметить, что несмотря на все сложности, связанные с санкционным давлением, высокой ключевой ставкой, а также прогнозных ожиданий Минпромторга по спаду промпроизводства России до уровня 102,6% на конец года, Петербург продолжает наращивать выпуск продукции даже с высокой базы»,— заявил председатель комитета Александр Ситов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что индекс промышленного производства в Петербурге в I квартале года составил 106,7%.

Татьяна Титаева