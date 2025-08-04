Сеть «Красное&Белое» прекратила работу магазинов в Вологодской области

Действие лицензии сети магазинов «Красное&Белое» в Вологодской области досрочно прекращено на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М». О том, что ритейлер покинет рынок региона, сообщил губернатор субъекта Георгий Филимонов в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Лицензия недействительна с 1 августа. В конце июля власти региона запретили «Красное&Белое» торговать алкогольными напитками из-за выявленных нарушений.

Господин Филимонов отметил, что потерявшим работу вологжанам помогут с поиском нового места. «Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда»,— добавил губернатор.

В Вологодской области в марте этого года ввели особый режим продажи алкоголя. Напитки с градусом можно приобрести только в период с 12:00 до 14:00.

Татьяна Титаева