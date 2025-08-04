Обвиняемого в попытке поджога поста полиции подростка отправили под домашний арест

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения несовершеннолетнему молодому человеку, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) после нападения на неработающий пункт полиции на Московской площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, в минувшую субботу, 2 августа, фигурант, действуя по указанию неустановленных лиц, бросил бутылку с зажигательной смесью на крышу здания стационарного поста полиции, расположенного на пересечении улицы Типанова и Демонстрационного проезда, устроив небольшое возгорание.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. В итоге именно такую меру на срок до 1 октября подростку и избрал суд.

Обвиняемому также запрещено покидать и менять место проживания, общаться с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию, делать обращения через СМИ, вести переговоры с использованием любых средств связи и пользоваться интернетом, уточнили в пресс-службе судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предполагаемого поджигателя задержали по горячим следам. Юноша пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили таким образом заработать.

Андрей Цедрик