Путин подписал закон о повышении пошлин для водителей и мигрантов с 1 сентября

Президент Владимир Путин подписал закон о введении новых государственных пошлин и повышении действующих. Нововведения преимущественно касаются автомобилистов и иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года стоимость водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. Плата за получение ПТС в проекте увеличена с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.

Кроме того, документ вводит 500-рублевую пошлину за постановку на учет иностранцев по месту пребывания, а также пошлину за выдачу или переоформление патента для мигрантов, она составит 4,2 тыс. руб. Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повысится с 430 до 1 тыс. руб.

Поправки в Налоговый кодекс вводились двумя законопроектами (1,2). Оба документа были внесены на рассмотрение правительством 7 июля. В первом чтении поправки приняли 15 июля, во втором и третьем — 22 июля.

Полина Мотызлевская