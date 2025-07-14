Новороссийский зерновой терминал по итогам года сократил перевалку зерна на 19%

По итогам сельскохозяйственного года (июль 2024 – июнь 2025) ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») отгрузил на экспорт 5,76 млн тонн зерновых культур. Это на 19% меньше, чем в предыдущем сезоне (7,1 млн тонн). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Несмотря на снижение объемов зерна, терминал установил рекорд по перевалке неопасных наливных грузов – растительных масел, мелассы и жирных кислот, отгрузив 123,5 тыс. тонн. На долю НЗТ пришлось 25% от общего экспорта зерна через порты Азово-Черноморского бассейна.

Перед новым сезоном на терминале провели профилактические работы: очистку и дезинсекцию силосов, замену лент, ковшей и другого оборудования.

"Сейчас мы реализуем несколько инвестиционных проектов, включая строительство новых силосов и судопогрузочной машины. Планируем развивать инфраструктуру и диверсифицировать бизнес", – отметил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

К 2026 году терминал планирует увеличить объемы отгрузки до 11 млн тонн в год.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что НЗТ заплатит 500 тыс. рублей за нарушения экологического законодательства. По данным прокуратуры, организация осуществляла хозяйственную деятельность по перевалке зерновых культур в отсутствие оценки воздействия на окружающую среду.