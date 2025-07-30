В РЖД заявили о «высочайшем уровне защищенности» от кибератак

РЖД подвергается большему числу кибератак, чем «Госуслуги», заявил бывший министр транспорта, глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров. Он сообщил, что количество атак выросло после начала военных действий на Украине. За год проводится примерно 4 млн атак на «все ресурсы» госкомпании, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Белозеров.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Олег Белозеров.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Да, мы испытываем проблемы, но уровень защищенности высочайший»,— сказал глава компании в интервью «Россия 24». В РЖД, по его словам, проходят киберучения, специалисты стараются сами находить уязвимости и анализируют опыт своих коллег. Программы, которые используются в системах РЖД, пишут сотрудники холдинга.

За прошлый месяц в РЖД дважды сообщали о DDoS-атаках на сайт и мобильное приложение компании: 6 и 12 июня. Замглавы РЖД Евгений Чаркин говорил, что с начала 2025 года системы компании подверглись кибератакам более 1,5 млн раз.

В начале недели «Аэрофлот» подвергся масштабной кибератаке. Были отменены десятки авиарейсов. Сегодня в компании сообщили, что полностью стабилизировали расписание полетов.

Подробнее — в материале «Сбой на взлете».