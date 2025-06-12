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Коммерсантъ FM
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РЖД восстановила работу сайта и мобильного приложения после DDoS-атаки

Специалисты РЖД восстановили доступ к сайту и мобильному приложению компании, сообщили в Telegram-канале перевозчика. Функционирование сервисов было нарушено на фоне хакерской атаки.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Хотя онлайн-продажа билетов вновь доступна для пассажиров, могут «наблюдаться отдельные затруднения» из-за возросшей нагрузки и продолжающихся атак на интернет-инфраструктуру, добавил перевозчик.

Ранее сегодня в РЖД сообщили, что компания подверглась DDoS-атаке. С начала года в РЖД зафиксировали 1,5 млн кибератак.

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