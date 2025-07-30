«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после хакерского взлома

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила о выполнении 100% запланированных на 29 июля рейсов, заявили в Telegram-канале перевозчика. По их формулировке, расписание полностью стабилизировано.

«Аэрофлот» отчитался, что накануне было осуществлено 216 парных рейсов с вылетом из Москвы и 73 рейса региональной программы. На сегодня заявлено 314 рейсов.

Перевозчик подчеркивает, что вернул доступ к сайту. На нем можно ознакомиться с актуальным онлайн-табло.

28 июля «Аэрофлот» подвергся масштабной кибератаке. Отменились десятки авиарейсов. Ответственность на себя взяли две хакерские группировки, Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Как ранее писал «Ъ» для полного восстановления IT-системы перевозчику понадобится до года времени.

Подробнее о последствиях хакерской операции — в материале «Сбой на взлете».