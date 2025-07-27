Главные новости за неделю 21–27 июля. Кавказ

Ставропольский край планирует возвести 20 социальных объектов в 2025 году, включая школы, детсады и учреждения здравоохранения. За пять лет реализации нацпроектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение» в крае построили 110 образовательных, спортивных и медицинских объектов.

Особый противопожарный режим введен в более 40 населенных пунктах Северной Осетии. За прошедшую неделю огнеборцы ликвидировали около 60 пожаров на территории республики.

В Дагестане на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируют потратить 1,6 млрд руб.

В Кизлярском районе Дагестана следователи возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет Южный», которую подозревают в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ, 3 эпизода).

Более 30 млн руб. заработали самозанятые Северной Осетии на поставках для госкомпаний во втором квартале 2025 года. Сумма почти в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года — 4,4 млн руб.

В микрорайонах Верхний и Нижний Герхожан в КБР из-за схода селя 700 абонентов остались без доступа к газу и воде.

Минеральные Воды вошли в топ-3 туристических направлений для отдыха среди в 2025 году.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг распространяемую в мессенджерах информацию о планах сократить социальные выплаты и пенсии в регионе.

Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с администрацией Минеральных Вод по нарушениям при закупке металлодетекторов. Антимонопольное ведомство ранее выявило нарушения в действиях органа местного самоуправления при приобретении оборудования.

Сообщения о якобы запрете всех культурно-массовых мероприятий в Дагестане является фейком.

С начала экзаменационной кампании в Дагестане обнаружили 129 нарушителей.

В Махачкалинском морском торговом порту к 2030 году появятся два железнодорожных и два автомобильных парома. Направление паромов — Иран, Туркменистан и Казахстан, что составит около 2 млн т дополнительного грузопотока.