Владимиров опроверг фейк о сокращении соцвыплат на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг распространяемую в мессенджерах информацию о планах сократить социальные выплаты и пенсии в регионе. Глава региона в своем Telegram-канале показал поддельный документ, который распространяют в мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

«Он о том, что якобы на Ставрополье планируют сократить социальные выплаты и пенсии. Это ложь и подделка»,— написал Владимир Владимиров.

Губернатор призвал жителей пользоваться официальными источниками информации и не поддаваться на обман.

Тат Гаспарян