Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимиров опроверг фейк о сокращении соцвыплат на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг распространяемую в мессенджерах информацию о планах сократить социальные выплаты и пенсии в регионе. Глава региона в своем Telegram-канале показал поддельный документ, который распространяют в мессенджерах.

Фото: Владимир Владимиров / t.me

Фото: Владимир Владимиров / t.me

«Он о том, что якобы на Ставрополье планируют сократить социальные выплаты и пенсии. Это ложь и подделка»,— написал Владимир Владимиров.

Губернатор призвал жителей пользоваться официальными источниками информации и не поддаваться на обман.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все