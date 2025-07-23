Минводы вошли в тройку популярных туристических направлений России в 2025 году

Минеральные Воды вошли в топ-3 туристических направлений для отдыха среди в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По данным ведомства самыми популярными направлениями, по-прежнему, являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский турист (24%). На втором месте Москва (12%). На третьем — Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11% путешественников.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что с января по июнь 2025 года Кабардино-Балкарию посетили около 910 тыс. туристов, что на 14,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наталья Белоштейн