Противопожарный режим ввели в 40 населенных пунктах Северной Осетии

Особый противопожарный режим введен в более 40 населенных пунктах Северной Осетии-Алании. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Ирбек Томаев на еженедельном аппаратном совещании под руководством главы региона Сергея Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Главы и Правительства Республики Северная Осетия-Алания Фото: Администрация Главы и Правительства Республики Северная Осетия-Алания

За прошедшую неделю огнеборцы ликвидировали около 60 пожаров на территории республики.

«У нас быстрый переход от пожароопасного периода до неблагоприятных гидрометеоусловий. В случае необходимости готовьте решение Комиссии по ЧС и соответствующие поручения главам районов»,— заявил Сергей Меняйло.

Глава региона призвал профильные ведомства продолжать контролировать ситуацию с пожарной безопасностью.

Аномально жаркая погода также привела к дефициту воды в ряде населенных пунктов республики. Министр ЖКХ, топлива и энергетики Тимур Караев проинформировал, что большой расход воды из-за высоких температур создает нехватку ресурса. В течение суток специалисты задействовали резервные источники водоснабжения.

«Люди не должны при повышении объема потребления воды оставаться без жизненно важного ресурса»,— подчеркнул господин Меняйло.

Глава РСО-Алания поручил министру проанализировать максимальное потребление воды в жаркий период и спланировать необходимый объем. Также республиканскому министерству ЖКХ дано задание продолжить работу по модернизации ливневых канализаций.

Тат Гаспарян