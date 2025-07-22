В Кизлярском районе главу сельского поселения подозревают в растрате

В Кизлярском районе Дагестана следователи возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет Южный», которую подозревают в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ, 3 эпизода). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным, опубликованным на сайте муниципалитета, должность главы занимает Наталья Штепо. По версии правоохранителей, в 2018 году чиновник изготовила трем жителям села фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии в их собственности земельных участков. На основании подложных выписок местные жители зарегистрировали право собственности. Ущерб оценили в более 148 тыс. руб.

В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы, отмечают в ведомстве.

Константин Соловьев