В Кизлярском районе главу сельского поселения подозревают в растрате
В Кизлярском районе Дагестана следователи возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет Южный», которую подозревают в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ, 3 эпизода). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным, опубликованным на сайте муниципалитета, должность главы занимает Наталья Штепо. По версии правоохранителей, в 2018 году чиновник изготовила трем жителям села фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии в их собственности земельных участков. На основании подложных выписок местные жители зарегистрировали право собственности. Ущерб оценили в более 148 тыс. руб.
В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы, отмечают в ведомстве.