Арбитражный суд поддержал УФАС в споре с администрацией Минвод

Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с администрацией Минеральных Вод по нарушениям при закупке металлодетекторов. Об этом сообщает УФАС по Ставропольскому краю.

Антимонопольное ведомство ранее выявило нарушения в действиях органа местного самоуправления при приобретении оборудования. Комиссия УФАС при рассмотрении жалобы пришла к выводу, что объект закупки должен формироваться так, чтобы характеристикам товара соответствовала продукция минимум двух производителей.

Предоставленные заказчиком на заседании комиссии материалы не подтвердили возможность поставки необходимого оборудования другими производителями, кроме единственного. В обоснование своей позиции администрация представила коммерческие предложения, которые использовались исключительно для определения цены и не могли служить доказательством технических свойств приобретаемого оборудования.

Комиссия Ставропольского УФАС отметила, что заказчик вправе указывать необходимые ему характеристики товара, соответствующие его потребностям и особенностям использования, однако такие требования не должны ограничивать конкуренцию путём указания конкретных производителей.

Арбитражный суд края поддержал позицию управления, признав решение законным и обоснованным.

Тат Гаспарян