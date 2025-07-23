Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самозанятые Северной Осетии на поставках для госкомпаний заработали 30 млн рублей

Более 30 млн руб. заработали самозанятые Северной Осетии на поставках для госкомпаний во втором квартале 2025 года. Сумма почти в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года — 4,4 млн руб. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По словам господина Меняйло, такой рост стал возможен благодаря квоте: 25% от всех закупок госкомпании теперь обязаны проводить у самозанятых. Новые правила упростили для них участие в закупках, и все больше людей получают шанс работать с крупными госзаказчиками.

«Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»,— уточнил глава республики.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все