Самозанятые Северной Осетии на поставках для госкомпаний заработали 30 млн рублей

Более 30 млн руб. заработали самозанятые Северной Осетии на поставках для госкомпаний во втором квартале 2025 года. Сумма почти в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года — 4,4 млн руб. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По словам господина Меняйло, такой рост стал возможен благодаря квоте: 25% от всех закупок госкомпании теперь обязаны проводить у самозанятых. Новые правила упростили для них участие в закупках, и все больше людей получают шанс работать с крупными госзаказчиками.

«Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»,— уточнил глава республики.

Валентина Любашенко