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В Дагестане опровергли фейк о запрете массовых мероприятий

Сообщения о якобы запрете всех культурно-массовых мероприятий в Дагестане является фейком. Об этом сообщает администрация главы республики.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В интернете распространяется информация о якобы запрете всех культурно-массовых мероприятий в Дагестане. Более того, прилагается «официальное» распоряжение, которое ничто иное, как грубая подделка»,— говорится в сообщении ведомства.

В администрации отметили, что все праздничные мероприятия, включая празднование Дня Конституции Дагестана пройдут по плану с соблюдением всех мер безопасности.

В администрации в очередной раз попросили дагестанцев критически относиться к получаемым материалам и верить лишь информации, размещенной на официальных ресурсах.

Наталья Белоштейн

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