В Дагестане опровергли фейк о запрете массовых мероприятий
Сообщения о якобы запрете всех культурно-массовых мероприятий в Дагестане является фейком. Об этом сообщает администрация главы республики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«В интернете распространяется информация о якобы запрете всех культурно-массовых мероприятий в Дагестане. Более того, прилагается «официальное» распоряжение, которое ничто иное, как грубая подделка»,— говорится в сообщении ведомства.
В администрации отметили, что все праздничные мероприятия, включая празднование Дня Конституции Дагестана пройдут по плану с соблюдением всех мер безопасности.
В администрации в очередной раз попросили дагестанцев критически относиться к получаемым материалам и верить лишь информации, размещенной на официальных ресурсах.